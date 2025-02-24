Пермский университет получил 171 млн руб. на открытие научных лабораторий

Пермский государственный национальный исследовательский университет в прошлом году получил дополнительную субсидию из федерального бюджета, сообщает пресс-служба вуза. Средства в общей сумме 171 млн руб. пошли на открытие научных лабораторий и центров, а также на капремонты и обеспечение безопасности. В университете появились лаборатории агротехнологий, фармацевтических исследований и разработок, а также центр техподдержки обучающихся, центр искусственного интеллекта, центр перспективных биотехнологий и центр «Биомеханика».

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На месте бывшего книгохранилища в корпусе №1 откроется новое образовательное пространство, где расположатся четыре терминальных класса на 120 мест, коворкинг на 40 мест и студенческое кафе. Общий объем финансирования на закупку современного оборудования, ремонты и оснащение новых пространств составил 78 млн руб.