С экс-директора фирмы в Казани взыскали 20 млн рублей после иска прокуратуры

Кизнерский районный суд Удмуртской Республики удовлетворил иск от прокуратуры Татарстана о взыскании с экс-директора ООО «НПЦ ГРАД» 20 млн руб. в доход государства в счет возмещения ущерба, нанесенного налоговым преступлением. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Было установлено, что с января 2013 года по апрель 2016 года руководитель компании предоставлял ложную информацию в налоговых декларациях, указывая фиктивные данные о сотрудничестве с девятью контрагентами. Эти действия позволили уклоняться от уплаты налогов. В марте 2021 года суд признал его виновным по ч. 1 ст. 199 УК РФ.

Несмотря на вынесенное решение, ущерб государству не был возмещен, что послужило поводом для подачи иска прокуратурой.

После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

По данным портала Rusprofile компания ООО «НПЦ ГРАД» находилась в Казани, ликвидирована в 2019 году. Уставной капитал организации составлял 20 тыс. руб. Основной вид деятельности компании относился к архитектурным и инженерным изысканиям, а также предоставлению технических консультаций в этих областях.

Артём Дергунов