Зарубежные СМИ: Что ждет Германию в ближайшем будущем?

Парламентские выборы в Германии не определили дальнейший курс. Первое место и почти 30% голосов у Христианско-демократического союза Фридриха Мерца. Рекордный результат у «Альтернативы для Германии». По данным избиркома страны, правые силы удвоили присутствие в парламенте, набрав свыше 20% голосов. Успех АдГ связывают с консервативной повесткой партии: они планируют ужесточить миграционное законодательство, требуют реформы Евросоюза и отказываются считать конфликт на Украине российской агрессией. У социал-демократов Олафа Шольца третье место и чуть более 16%. Он официально признал поражение своей партии. Действующий канцлер взял ответственность за результат на себя и поздравил с победой Фридриха Мерца. Впрочем, как отмечают немецкие издания, времени на празднование у политика не остается. Германия остро нуждается в дееспособном правительстве, а сформировать его в короткие сроки будет сложной задачей для Мерца. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Angelika Warmuth / Reuters Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Как пишет Bloomberg, почти треть голосов для Христианско-демократического союза Фридриха Мерца означает уверенную победу, но следом за ним идет АдГ, а такой сценарий делает невозможным резкий политический разворот для консерваторов. Издание подчеркивает, что Мерцу из-за поддержки так называемого брандмауэра, вероятно, придется призывать непопулярных социал-демократов к партнерству.

По данным Bild, формирование правительства будет зависеть от переговорной группы, которую уже собрал Фридрих Мерц. Решение ожидается не позднее 20 апреля, но все будет зависеть от успеха малых партий.

69-летний Мерц не имеет опыта работы на госслужбе, напоминает Reuters. В Германии при этом наблюдается экономический упадок и раскол в обществе из-за миграционных проблем. Председатель Христианско-демократического союза, несмотря на поддержку Дональда Трампа, заявил, что новая американская администрация равнодушна к европейским проблемам и пообещал «реальную независимость» от США. После победы он отметил, что его целью будет укрепление единства континента.

Алиса Вайдель и ее ультраправая партия «Альтернатива для Германии», которая получила рекордные в своей истории 20% голосов, заявила, что готова обсуждать вопрос формирования коалиции. Иначе, цитирует политика Tagesschau, никаких перемен ждать не стоит.

Tagesspiеgel добавляет, что Фридрих Мерц в предвыборной кампании казался человеком, умеющим четко выражать позицию, теперь он должен ее продемонстрировать. Издание указывает, что сильная партия «Альтернатива для Германии» представляет опасность и получает поддержку недовольных граждан.

Как напоминает The Guardian, в последние недели десятки тысяч людей выходили на улицы Германии, чтобы выразить протест крайне правым и Алисе Вайдель, которая поддерживает массовую депортацию мигрантов. Особенно молодые избиратели предполагали, что в предвыборной кампании АдГ специально использовала этот маневр, чтобы отвлечь общество от других проблем.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".