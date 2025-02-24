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Коммерсантъ FM
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Зарубежные СМИ: Что ждет Германию в ближайшем будущем?

24 февраля, понедельник

Парламентские выборы в Германии не определили дальнейший курс. Первое место и почти 30% голосов у Христианско-демократического союза Фридриха Мерца. Рекордный результат у «Альтернативы для Германии». По данным избиркома страны, правые силы удвоили присутствие в парламенте, набрав свыше 20% голосов. Успех АдГ связывают с консервативной повесткой партии: они планируют ужесточить миграционное законодательство, требуют реформы Евросоюза и отказываются считать конфликт на Украине российской агрессией. У социал-демократов Олафа Шольца третье место и чуть более 16%. Он официально признал поражение своей партии. Действующий канцлер взял ответственность за результат на себя и поздравил с победой Фридриха Мерца. Впрочем, как отмечают немецкие издания, времени на празднование у политика не остается. Германия остро нуждается в дееспособном правительстве, а сформировать его в короткие сроки будет сложной задачей для Мерца. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Как пишет Bloomberg, почти треть голосов для Христианско-демократического союза Фридриха Мерца означает уверенную победу, но следом за ним идет АдГ, а такой сценарий делает невозможным резкий политический разворот для консерваторов. Издание подчеркивает, что Мерцу из-за поддержки так называемого брандмауэра, вероятно, придется призывать непопулярных социал-демократов к партнерству.

Итоги предсказуемы, состав коалиции — тоже

По данным Bild, формирование правительства будет зависеть от переговорной группы, которую уже собрал Фридрих Мерц. Решение ожидается не позднее 20 апреля, но все будет зависеть от успеха малых партий.

69-летний Мерц не имеет опыта работы на госслужбе, напоминает Reuters. В Германии при этом наблюдается экономический упадок и раскол в обществе из-за миграционных проблем. Председатель Христианско-демократического союза, несмотря на поддержку Дональда Трампа, заявил, что новая американская администрация равнодушна к европейским проблемам и пообещал «реальную независимость» от США. После победы он отметил, что его целью будет укрепление единства континента.

Алиса Вайдель и ее ультраправая партия «Альтернатива для Германии», которая получила рекордные в своей истории 20% голосов, заявила, что готова обсуждать вопрос формирования коалиции. Иначе, цитирует политика Tagesschau, никаких перемен ждать не стоит.

Tagesspiеgel добавляет, что Фридрих Мерц в предвыборной кампании казался человеком, умеющим четко выражать позицию, теперь он должен ее продемонстрировать. Издание указывает, что сильная партия «Альтернатива для Германии» представляет опасность и получает поддержку недовольных граждан.

Как напоминает The Guardian, в последние недели десятки тысяч людей выходили на улицы Германии, чтобы выразить протест крайне правым и Алисе Вайдель, которая поддерживает массовую депортацию мигрантов. Особенно молодые избиратели предполагали, что в предвыборной кампании АдГ специально использовала этот маневр, чтобы отвлечь общество от других проблем.

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