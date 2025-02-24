БСК потратит до 4,8 млн рублей на подключение к VPN

АО «Башкирская содовая компания» (БСК) заказала услуги VPN (виртуальной частной сети) у единственного поставщика за 4,8 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Техническое задание и описание объекта закупки в документации отсутствует. В карточке плана закупки говорится, что виртуальная сеть должна быть организована между БСК, АО «БСЗ» (Березниковский содовый завод, «дочка» БСК) и известняковым карьером АО «БСЗ».

Информации о договоре, заключенном по итогам закупке, не опубликована.

АО «Башкирская содовая компания» образована в 2013 году после объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик», является крупнейшим в России производителем кальцинированной и пищевой соды. Основные производственные активы компании расположены в Стерлитамаке и Березниках (Пермский край). 57,44% акций владеет Росимущество (45,7% находятся в доверительном управлении АО «Росхим»), 38,28% — Башкирия в лице министерства земельных и имущественных отношений. Остальные акции принадлежат миноритариям.

Идэль Гумеров