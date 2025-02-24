Житель Ставрополя задержан за подготовку теракта

В Ставрополе задержали мужчину, который по версии правоохранителей, готовил взрывчатку для теракта в общественном месте. Компоненты бомбы он прятал в тайнике в парке Победы, рассказали в Ленинском районном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подозреваемый действовал не один. Его сообщники должны были забрать из тайника элементы самодельного взрывного устройства и заложить его в условленном месте.

Сейчас злоумышленник отправлен в СИЗО, где пробудет до 18 апреля 2025 года. После рассмотрения ходатайства следователя, Ленинский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 29 суток.

Николай Аксенов