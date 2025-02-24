«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Российский рынок акций находится в центре внимания. Последние несколько недель мы были лучшими в мире и по индексу Мосбиржи, и по темпам укрепления рубля к американскому доллару. Рубль активно вырос, 24 февраля котировки в районе 88 руб. за доллар. В паре юань-рубль торговля идет в районе 12 руб. У инвесторов возникает вопрос: что дальше? Куда вложить миллион рублей? Или стоит подождать? На эти вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Олег Богданов: Понятно, что мы прикованы к геополитическим тенденциям, и после всех заявлений настало время конкретных шагов. В ближайшие недели все будет зависеть от конкретных шагов Соединенных Штатов, они должны пролонгировать лицензии на операции с российскими банками или снять санкции. Это одно из важных решений. 12 марта в полную силу должны вступить санкции против российских нефтяных компаний, российских танкеров, это то, что еще принимал Джо Байден. От этих конкретных шагов будет зависеть динамика и российских акций, и рубля. Сейчас национальная валюта реагирует на 16-й пакет санкций Европейского союза и чисто формально сдает позиции. На рынке акций у нас преимущество получают компании нефтегазового сегмента, если санкционная тема уйдет в начале марта, и весь рынок в целом тоже будет поддержан данным решением. Дело за конкретными действиями американской администрации.

Полная версия программы: