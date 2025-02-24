Пермяки выберут название для нового сквера в центре города

Началось голосование за название нового сквера в квартале 181 (ограничен улицами Революции, Пушкина, Попова, Куйбышева). Голосование пройдет на Пермском краевом портале обратной связи «Управляем вместе» и продлится до 24 марта. Об этом сегодня на заседании правительства Пермского края сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Пермякам предлагается выбрать название из шести предложенных экспертными сообществами вариантов: «Пушкинский сквер», «Александровский сквер», «Сквер медиков», «Новое время», «Сквер им. Льва Давыдычева», «Сквер Карла Модераха».

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Как сообщает пресс-служба правительства края, в разработке названий нового сквера приняли участие кафедры исторической специализации историко-политологического факультета ПГНИУ, Государственный архив Пермского края, кафедры культурологии и философии ПГИК, Общественный совет по топонимике города Перми, Министерство культуры Пермского края и региональный Институт территориального планирования.

Напомним, в настоящий момент ведется разработка проектной документации по строительству сквера. Работы на объекте начнутся в III квартале 2025 года. Сквер будет представлять собой общественное пространство с детской площадкой, зоной проведения массовых мероприятий и тихой зоной. Строительство объекта завершится в конце 2026 года.

О планах по строительству сквера на месте старой инфекционной больницы стало известно в 2023 году. Корпуса медучреждения между ул. Пушкина и Революции были построены в 1888 году. Общая площадь объекта составляет более 26 тыс. кв. м.

Отметим, новая инфекционная больница площадью 30 тыс. кв. м построена на ул. Космонавта Леонова, 84. В учреждении открыто пять инфекционных, реанимационное, приемно-диагностическое и лечебно-диагностическое отделения.