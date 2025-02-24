В Астраханской области следствие начало проверку после гибели двух рыбаков

Енотаевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области приступил к процессуальной проверке после гибели двух рыбаков на воде. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, в ночь на 22 февраля двое мужчин 1967 и 1970 годов рождения отправились рыбачить с территории фермерского хозяйства на левом берегу Волги и пропали. Позже тела рыбаков нашли в акватории реки Цаган-Аман на расстоянии 10 км от с. Ветлянка.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов