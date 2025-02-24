Организаторы нарколаборатории в Ростовском районе осуждены на 15 лет

В Ярославской области вынесен приговор по делу о нарколаборатории, где было произведено более 317 кг наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд над организаторами нарколаборатории

Фото: Прокуратура Ярославской области Суд над организаторами нарколаборатории

Фото: Прокуратура Ярославской области

Обвинение было предъявлено 31-летнему жителю Московской области Магомедимину Муталимову и 43-летнему жителю Орловской области Владимиру Алябьеву. Суд признал их виновными по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере) и части 2 статьи 228.3 УК РФ (незаконное хранение прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере).

Суд установил, что с марта по июнь 2024 года подсудимые оборудовали лабораторию для производства наркотиков в доме в селе Рославлево Ростовского района. Они произвели более 317 кг наркотического средства, предназначенного для сбыта. Также они незаконно хранили прекурсоры. Как рассказали в Ярославском областном суде, в наркопроизводстве участвовало еще одно лицо под псевдонимом «Кристальный Продюсер», установить которого не удалось.

Деятельность подсудимых пресечена сотрудниками УФСБ России по Ярославской области, которые изъяли наркотическое средство и прекурсоры. Суд назначил наказание в виде 15 лет 6 месяцев и 15 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Уголовное дело расследовали следственные органы УФСБ России по Ярославской области.

Антон Голицын