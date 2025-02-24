Среди рабочих специальностей самый большой спрос в Челябинске на арматурщиков

В январе количество вакансий для арматурщиков в Челябинской области увеличилось на 135% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди работников промышленной сферы это самые востребованные специалисты. В среднем они могут зарабатывать 124 тыс. руб. в месяц при фиксированном графике, сообщает «Авито Работа».

Сильнее предприятия стали нуждаться и в наладчиках оборудования — за год количество вакансий для них увеличилось на 104%. Соискателям готовы платить в среднем 130,7 тыс. руб. В топ-5 также попали пескоструйщики (+94% вакансий; зарплата — 95,5 тыс. руб.), монтажники (+40%; 110,3 тыс. руб.) и токари (+19%; 150,4 тыс. руб.).

Виталина Ярховска