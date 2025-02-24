Право требования 57,4 млн юаней «Ишстали» выкупит предприниматель из Мурманска

Право требования «Ишстали» к китайскому инвестору выкупит индивидуальный предприниматель из Мурманской области Сергей Кубышев. Об этом на портале Единого реестра сведений о банкротстве сообщил конкурсный управляющий компании Алексей Емельянов.

Предприниматель приобрел дебиторскую задолженность перед институтом тяжелой промышленности «Цяо-Лян» за 1,6 млн руб. Ее размер — 57,4 млн юаней. На торги, которые прошли в форме публичного предложения, актив был выставлен по начальной цене 659,6 млн руб. В течение 11 периодов она последовательно снижалась.

До этого конкурсный управляющий предпринимал попытки продать право требования дважды: в октябре и ноябре прошлого года. Торги не состоялись из-за недостаточного числа участников.

«Ишсталь» была создана в Ишимбае в 2012 году для строительства совместного башкирско-китайского производства сортового проката мощностью 300 тыс. тонн в год. Завод планировали создать на бывших площадях машиностроительного завода «Витязь». Стоимость проекта в 2013 году оценивалась в 6,5 млрд руб., завод должен был начать работать в 2016 году, сбывая продукцию строительным предприятиям, а также компаниям ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Урала и Поволжья. В феврале 2017 года в соучредители «Ишстали» вошло дочернее подразделение китайской «Цяолянь» — ООО «Тяжпром Цяолянь-Уфа», но позже оно вышло из проекта. В апреле 2021 года «Ишсталь» была признана банкротом. Ее включенная в реестр кредиторская задолженность в апреле 2021 года составляла 301,6 млн руб.

Индивидуальный предприниматель Сергей Кубышев зарегистрирован в январе 2003 года в Мурманской области. Занимается деятельностью в области права и бухгалтерского учета.

Наталья Балыкова