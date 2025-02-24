В Тольятти изъята крупная партия немаркированной табачной продукции

В Тольятти полицейские обнаружили в гараже 40-летнего местного жителя на ул. Ботанической более 11 тысяч пачек сигарет с фильтром иностранного производства без акцизной марки. Общая стоимость немаркированной табачной продукции превысила миллион рублей, сообщили сегодня в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации сотрудников полиции, задержанный тольяттинец ранее к уголовной ответственности не привлекался. Он пояснил полицейским, что приобрел табачные изделия в интернете у неизвестного лица.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенные в особо крупном размере».

Алексей Алексеев