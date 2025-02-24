Власти Тольятти ждут судебных решений по Дому Репина

В думе Тольятти прошло рабочее совещание, посвященное сохранению дома, в котором в 1870 году останавливался художник Илья Репин. На сегодняшний день муниципалитету принадлежит 67,5 квадратных метров в этом доме, еще два помещения находятся в собственности двух физических лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В феврале 2024 года на территории одного из собственников произошел пожар, который нанес ущерб имуществу физического лица. После этого прокуратура вышла с иском к трем собственникам: одного из них обязать разработать проектную документацию на проведение ремонта, двух других — выполнить эти работы и привести дом культурного наследия в надлежащий вид.

«Таким образом, вопрос о судьбе дома открыт, немаловажен исход судебного процесса по иску прокуратуры, нацеленному на приведение здания в нормальный вид и обеспечение возможности его эксплуатации»,— заявили в гордуме.

Дом Репина вошел в опубликованный 3 февраля проект региональной программы Самарской области «100 объектов культурного наследия», рассчитанной на период до 2029 года.

Алексей Алексеев