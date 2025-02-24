Лимит средств по новым кредитным картам в Нижегородской области снизился на 5,5%

В Нижегородской области по итогам января средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 99 тыс. руб. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 5,5% меньше в сравнении с декабрем и почти на 24% больше в сравнении с январем 2024 года.

В среднем по России средний размер лимитов по новым кредитным картам составил в январе текущего года 95,6 тыс. руб. Это на 5,1% меньше в сравнении с декабрем 2024 года. По сравнению с январем прошлого года средний размер лимитов вырос на 11,9%.

Андрей Репин