В Уфе эвакуировали несколько школ

В уфимской гимназии №3 проходит эвакуация в связи с сообщениями о минировании, сообщили «Ъ-Уфа» в учебном заведении. Как отмечают в соцсетях очевидцы, в гимназию пришли кинологи с собаками.

Звонки поступили и в другие учебные заведения Уфы, отмечают пользователи соцсетей: школы №61, 69 и школу №7 в Иглино. Телефоны учебных заведений недоступны, в лицее №62 сообщили, что директор занят, информацию о поступивших сообщениях о минировании не подтвердили и не опровергли.

В управлении МЧС по Башкирии сообщения не комментируют.

По данным администрации Уфы, сообщение о том, что в трех школах Уфы заложены взрывные устройства, поступило утром.

«Информация была передана заинтересованным службам. Все мероприятия были организованы согласно общему алгоритму действий при таких случаях. Учреждения проверены кинологами, поступившая угроза не подтвердилась»,— прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Майя Иванова