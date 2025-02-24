Задержаны подозреваемые в порче нового трамвая в Ярославле

Полиция задержала трех уроженцев Липецка, подозреваемых в нанесении граффити на новый трамвайный вагон в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ночь на 16 февраля на новом трамвае, стоявшем в депо, появилось граффити. Охранники на месте преступления заметили троих человек, но поймать их не смогли. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска регионального УМВД установлены двое молодых людей 2003 г.р. и молодой человек 2001 г.р., которые с помощью аэрозольной краски нанесли надписи на борт трамвая, находящегося на территория трамвайного депо»,— сообщили в УМВД.

Двое подозреваемых были задержаны в Липецке, один — в Ярославле. Правоохранительные органы также считают, что двое из задержанных наносили надписи на фасад здания на улице Чкалова в Ярославле. Всем троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Алла Чижова