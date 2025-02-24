Кубань представит на выставке «ЮгБилд» строительную продукцию

В Краснодаре с 26 февраля по 1 марта пройдет крупнейший на юге России отраслевой форум, в котором примут участие порядка 250 компаний из российских регионов и зарубежных стран. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, край занимает ведущие позиции в производстве продукции для строительной отрасли. Коллективная экспозиция региона на выставке «ЮгБилд» станет одной из крупнейших — свои товары представят 23 производителя строительных материалов и элементов благоустройства, лифтового и котельного оборудования, спортивных и детских площадок, спецодежды и средств индивидуальной защиты. Организацию экспозиции обеспечивают региональное министерство промышленной политики и Фонд развития промышленности. Стенд будет разделен на две тематические зоны — «Благоустройство» и «Отделочные материалы и инженерные системы».

Ожидается, что мероприятие посетят более 10 тыс. руководителей и специалистов строительных компаний, производственных предприятий, проектных бюро и архитектурных студий.

Вячеслав Рыжков