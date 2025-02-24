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В Яндексе появился переводчик на башкирский язык

Яндекс внедрил в свои сервисы технологию синтеза и распознавания башкирской речи с использованием нейросетей, сообщила пресс-служба компании. Например, можно будет переводить башкирские слова на другие языки в «Переводчике» или «Поиске». В мобильном приложении «Переводчика» добавлен режим диалога на башкирском, что позволяет общаться с носителями языка без знания самого языка: один пользователь может задавать вопросы по-русски, а другой отвечать по-башкирски, при этом приложение будет автоматически переводить и озвучивать фразы. Голосовой ввод на башкирском языке также доступен через клавиатуру.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ранее в Яндексе подобные функции были реализованы на татарском и чувашском языках.

Олег Вахитов

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