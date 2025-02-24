В Нижнем Новгороде 8% рекрутеров используют нейросети в подборе персонала

При наборе персонала 8% нижегородских рекрутеров используют нейросети. Как показал опрос, проведенный сервисом, чаще всего HR-специалисты поручают нейросетям написание текстов о вакансиях, ответы на часто задаваемее вопросы в разделах о трудоустройстве и в мессенджерах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также с помощью нейросетей специалисты по кадрам собирают информацию о спросе на различные профессии и проводят анализ зарплат у конкурентов.

В ходе опроса выяснилось, что 50% кадровиков не готовы доверить подбор специалистов нейросетям. В том, что подбор персонала можно полностью передать искусственному интеллекту, уверены 3% рекрутеров, частично — 28%.

Андрей Репин