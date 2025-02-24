На фоне непогоды утром 24 февраля в Краснодаре образовались пробки

С утра понедельника, 24 февраля, в Краснодаре на фоне непогоды образовались пробки. На 8:40 в городе, согласно данным сервиса «Яндекс Карты», было семь баллов. Однако уже к 10:50 ситуация улучшилась до двух баллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Утром движение было затруднено на Российской, Московской, Рашпилевской, Колхозной, Школьной, Восточно-Кругликовской и Кузнечной в сторону улицы Красной. Заторы наблюдались также на улице Офицерской в районе кинотеатра «Аврора» и на Зиповской перед Ростовским шоссе.

К 10:50 небольшие пробки остались на улицах Дзержинского, Красной (в центре города), Зиповской, Офицерской. Заторы наблюдаются также на улицах Селезнева, Северная и Красных Партизан.

В ночь на 24 февраля в Краснодаре выпал снег. С вечера 41 снегоуборочная машина вышла на дежурство. Потратили 448,5 тонны противогололедного материала. С раннего утра началась расчистка тротуаров, остановок общественного транспорта — задействовали 557 человек и 21 единицу техники.

Вячеслав Рыжков