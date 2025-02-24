Защищавший экс-главу челябинского ПФР адвокат осужден за мошенничество

Советский районный суд Челябинска признал адвоката Олега Косенко виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом 500 тыс. руб. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Олег Косенко вину не признал. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», челябинского адвоката задержали сотрудники УФСБ России по региону в марте 2023 года. Олег Косенко защищал экс-заместителя руководителя регионального отделения Пенсионного фонда Александра Орехова, который в октябре 2022 года был приговорен к четырем годам реального лишения свободы за получение взяток вместе с главой челябинского ПФР Виктором Чернобровиным.

По данным следствия, в июне 2022 года адвокат обманным путем получил от клиента —обвиняемого по уголовному делу более 1 млн руб., пообещав, что тот получит наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Кроме того, по данным СК, адвокат обещал доверителю решить «различного рода юридические вопросы», в том числе по поводу направления его дела в суд раньше остальных фигурантов. При этом юрист не имел реальной возможности выполнить обещанное, считает следствие.