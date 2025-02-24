«Россети Тюмень» направили 7,3 млн на повышение надежности электроснабжения Соровского месторождения

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи «Чупальская – Соровская» в ХМАО-Югре. Объект обеспечивает электроэнергией Соровское месторождение углеводородов. На выполнение работ компания направила 7,3 млн рублей.



Специалисты заменили дефектную опору на ЛЭП, расположенной в болотистой местности. Новую металлическую конструкцию массой 4 тонны и высотой 35 метров установили на фундамент из 12-метровых свай. Для технических мероприятий компания привлекла 9 специалистов и 5 единиц спецтехники, включая автокран и вездеход на гусеничном ходу.

«Россети Тюмень» постоянно улучшают работу электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО Ремонт объекта повысил надежность электроснабжения крупного месторождения нефти.

«Россети Тюмень»