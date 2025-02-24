Нижегородский молочный завод №1 претендует на налоговые льготы на 79 млн рублей

АО «Нижегородский молочный завод № 1» (входит в холдинг «Шахунское молоко») рассчитывает получить льготы по налгу на имущество на 78,9 млн руб. при реализации проекта по модернизации производство. Проект соглашения о признании проекта приоритетным поступил на рассмотрение регионального заксобрания.

В пояснительной записке говорится, что на территории завода планируется построить здание приемного отделения молока с мойкой молочных автоцистерн, аппаратный цех и модернизировать производственный корпуса. В итоге мощность переработки предприятия вырастет до 300 т молока-сырья в сутки. Объем инвестиций в проект составит боле 2,2 млрд руб.

Налоговую льготу предлагается предоставить на срок до 31 декабря 2029 года. По окончании этого срока сумма налоговых поступлений от реализации проекта составит ежегодно ориентировочно 54,1 млн руб. (без учета НДФЛ), НДФЛ – 26 млн руб.

Андрей Репин