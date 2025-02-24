Саратовского подростка наказали условным сроком за гибель 15-летнего пассажира

В Саратовской области суд признал виновным 17-летнего подростка по уголовному делу о гибели несовершеннолетнего в ДТП (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фигурант получил 2,5 года условного лишения свободы. Сбором доказательств вины занимался Пугачевский межрайонный следственный отдел.

Как выяснилось, 31 августа минувшего года фигурант, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-21144», выехал на встречку в поселке Горный Краснопартизанского района, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась. В дорожной аварии получил травмы 15-летний пассажир. Его отвезли в лечебное учреждение, где он скончался.

Павел Фролов