Создавая возможности

В Координационном центре правительства России под председательством зампреда правительства Дмитрия Чернышенко состоялось совещание о результатах деятельности научных центров мирового уровня (НЦМУ). На нем представили итоги работы НЦМУ за пять лет реализации программы — с 2020 по 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: government.ru Фото: government.ru

«Научные центры мирового уровня созданы в 2020 году в рамках нацпроекта “Наука и университеты”, реализация которого завершилась в прошлом году. По поручению президента Владимира Путина новый этап развития центров будет реализован в рамках государственной программы “Научно-технологическое развитие Российской Федерации”. Со временем из фундаментальных центров они были переориентированы на прикладные задачи, показав при этом высокий результат. НЦМУ обеспечивают быстрый выход востребованных технологий на рынок. Сегодня мы видим хорошие показатели их внебюджетного финансирования — 34% от бюджетной части, что говорит об их востребованности на рынке»,— подчеркнул вице-премьер.

В прошлом году президент Владимир Путин уточнил стратегическое целеполагание в сфере науки. Дмитрий Чернышенко отметил, что особенно важно концентрировать усилия на задачах, которые поставил глава государства. В соответствии с актуальными вызовами обновлены стратегические приоритеты страны в сфере науки и технологий. На них будут ориентированы государственные меры поддержки.

Конкурс по поддержке научных центров мирового уровня будет объявлен уже на этой неделе.

«Конкурс этого года будет направлен на создание центров такого формата, как действующие, но с прицелом на разработку и внедрение важнейших наукоемких технологий до шестого уровня технологической готовности включительно. Минобрнауки проведена работа для учета направлений гуманитарного и социального профиля»,— сообщил Дмитрий Чернышенко.

Министр образования и науки России Валерий Фальков особое внимание уделил привлечению молодых специалистов в научные центры мирового уровня. По его словам, НЦМУ создают для молодых исследователей возможности руководить научными проектами, тем самым мотивируя талантливую молодежь заниматься наукой и повышать престижность профессии ученого. Так, 38% исследований, проводимых центрами, осуществлялись под руководством молодых (в возрасте до 39 лет) перспективных исследователей.

Сотрудники НЦМУ за созданные результаты отмечены наградами и премиями самого высокого уровня. В частности, старший научный сотрудник НЦМУ «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» Ирек Мухаматдинов стал лауреатом премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год.

Представители научных центров мирового уровня также рассказали о разработках, имеющих прикладное значение.

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской сообщил, что НЦМУ «Передовые цифровые технологии» создана платформа разработки и применения цифровых двойников CML-Bench®. В сравнении с традиционными подходами разработка изделий и продукции на основе технологии цифрового двойника может обеспечивать снижение временных, финансовых и иных ресурсных затрат до десяти раз и более. Прототип цифровой платформы прошел демонстрацию и применение в эксплуатационных условиях.

Кроме того, разработаны технологии получения металломатричных композиционных материалов с применением аддитивного производства. Это задел для производства литий-ионных аккумуляторов с управляемой трехмерной микро- и макроструктурой, улучшенными характеристиками энергоемкости.

Ректор Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева Владимир Трухачев презентовал, что НЦМУ «Агротехнологии будущего» создано 11 новых сортов гороха с применением генетических технологий, которые в два раза ускорили процессы созревания по сравнению с традиционной селекцией. Горох новых сортов уже начали закупать несколько крупных российских товаропроизводителей.

Проректор Казанского (Приволжского) федерального университета Данис Нургалиев отметил, что НЦМУ «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» реализовано промышленное масштабирование технологии внутрипластовой нефтепереработки с использованием катализаторов, позволяющих повысить дебит скважин на 20–100%, а также снизить в нефти содержание токсичных металлов внутри пласта.

Ряд эффективных технологий НЦМУ сегодня находятся на стадии тиражирования не только в российских, но и в зарубежных компаниях и выступают импортозаместителями продукции таких компаний, как Shell и Schlumberger.

Более 20 разработанных Центром продуктов малотоннажной химии для повышения эффективности разработки нефтяных залежей уже успешно используются на практике.

Главный научный сотрудник ФИЦ «Институт прикладной физики им. А. В. Гапонова-Грехова» РАН Ефим Хазанов сообщил, что НЦМУ «Центр фотоники» разработан аппарат фракционного омоложения на основе мощного волоконного иттербиевого лазера, применяемого в медицинской косметологии для омоложения кожи путем лазерного воздействия. В 2024 году запущено серийное производство

косметологического аппарата, в основу которого лег разработанный в центре лазер.

Генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н. Е. Жуковского Кирилл Сыпало рассказал, что НЦМУ «Сверхзвук» создана уникальная инфраструктура для обеспечения работ по компоновке сверхзвукового пассажирского самолета. Использование таких оптимальных компоновок позволит до трех-четырех раз снизить эксплуатационные расходы на полет (по отношению к сверхзвуковым пассажирским самолетам первого поколения).

Также разработаны интеллектуальные системы мониторинга и обеспечения кибербезопасности бортового оборудования и систем сверхзвукового пассажирского самолета.

Первый проректор НИУ «Высшая школа экономики» Леонид Гохберг отметил, что НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» созданы 40 уникальных баз данных по развитию человеческого потенциала, половина из которых являются международными. Общее число пользователей — более 20 тыс. человек по всему миру. Базы используются для оценки мер семейной, демографической и экономической политик и международных исследований.

В завершение Дмитрий Чернышенко поручил НЦМУ совместно с Минобрнауки России, федеральными органами власти — кураторами и индустриальными партнерами — представить планы по дальнейшему использованию результатов, полученных в рамках программ центров.

В совещании также приняли участие вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков, представители Министерства труда и социальной защиты, Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности и торговли, Минцифры России, Минэнерго России, Федерального агентства по недропользованию и другие.

Ольга Грибова