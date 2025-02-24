Разработчик двигателя ПД-14 сократил чистую прибыль на 240 млн рублей

АО «ОДК-Авиадвигатель» опубликовало отчет о финансовых результатах за 2024 год. Как следует из документа, чистая прибыль общества составила 929,5 млн руб. За аналогичный период предыдущего года этот показатель составил 1,173 млрд руб. При этом выручка общества выросла с 23,119 млрд руб. до 26,238 млрд руб., валовая прибыль с 3,247 млрд руб. до 3,938 млрд руб. Долгосрочные обязательства АО «ОДК-Авиадвигатель» составляют 5,158 млрд руб., краткосрочные — 23,708 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «ОДК-Авиадвигатель» (ранее — ОКБ-19, Моторостроительное конструкторское бюро) исторически было КБ, которое разрабатывало двигатели для Пермского моторного завода. Бюро конструировало сначала поршневые, а затем реактивные и турбореактивные двигатели, которые серийно изготавливались на заводах в Перми и Рыбинске. На «Авиадвигателе» разработаны двигатели семейства ПС-90 для самолетов семейства Ил-76/78, Ил-96 и Ту-204/214. Компания сконструировала двигатель ПД-14 для перспективного самолета МС-21.