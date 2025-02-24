Мэрии Новороссийска не удалось ликвидировать стоянку фур на сельхозучастке

Мэрия Новороссийска не смогла добиться от фермерского хозяйства ликвидации стоянки для фур и грузовых контейнеров не его участке для сельхозпроизводства рядом с федеральной трассой. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Газпром» Фото: ПАО «Газпром»

Речь идет об участке для сельхозпроизводства площадью 0,9 га на ул. Золотая Рыбка, которая переходит в федеральную трассу А-146. Земля принадлежит одному фермерских хозяйств города. Мэрия провела проверку и пришла к выводу, что хозяева участка используют землю для складирования ISO-контейнеров и стоянки большегрузного транспорта.

Городские чиновники решили добиться от собственника использования по целевому назначению и подали соответствующий иск в суд. Но Арбитражный суд Краснодарского края отказал в нем. Он отметил, что использование частного участка не по целевому назначению предусматривает привлечение виновного лица к административной ответственности. Требовать же иного, город, не являющийся собственником земли, не может. Также, в судебном акте говорится, что администрация не предоставила достаточных доказательств использования ответчиком участка не по целевому назначению.

Андрей Обнорский