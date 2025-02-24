В Ейске потушили крупный пожар в частном доме

Утром 24 февраля в Ейске потушили пожар в частном доме на ул. Орловской. Огонь охватил здание площадью 150 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру местного пожарного гарнизона в 03:02 по мск. Спасатели прибыли на место происшествия через шесть минут после вызова.

Локализовать возгорание удалось в 03:12. Открытое горение ликвидировали к четырем часам утра, а последствия пожара устранили в 05:07.

В тушении пожара участвовали 11 сотрудников МЧС России и три единицы спецтехники.

Нурий Бзасежев