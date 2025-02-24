В Чурилово на сутки массово отключат воду

В микрорайоне Чурилово Челябинска 25 февраля начнут ремонт водовода на улице Давыдова. В связи с этим запланировано массовое отключение воды, сообщает МУП «ПОВВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Водоснабжения не будет с 23:00 25 февраля в 58 зданиях, в том числе двух детских садах и школе, на улице Второй Эльтонской, 27 зданиях и двух детсадах на улице Зальцмана, 33 домах, включая две больницы, на Трашутина, 23 зданиях на улице Конструктора Духова, в восьми домах в поселке Опмс-42, шести зданиях на улице Первой Эльтонской, а также в домах частного сектора на улицах Черничная, Ежевичная и Белова. Более подробный список можно посмотреть на сайте МУП «ПОВВ».

Восстановить водоснабжение планируют 26 февраля в 23:00. Для жителей организуют подвоз воды.