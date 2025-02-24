В Астраханской области отремонтировали ФАП после вмешательства прокуратуры

В Астраханской области отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) по требованию прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки соблюдения законодательства об охране здоровья граждан по обращениям жителей с. Вышка прокуратура Лиманского района выяснила, что в сельском ФАП система водоснабжения и отопления находится в ненадлежащем состоянии. Объект работал сезонно.

После проверочных мероприятий прокуратура района внесла представление главврачу районной больницы. В итоге из бюджета области на капремонт ФАП направили 9 млн руб. На сегодняшний день объект полностью отремонтирован и принимает пациентов.

Павел Фролов