Свыше 1 млн рублей хотят взыскать через суд с ООО «Наш дом Новороссийск»

Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск к ООО «Наш дом Новороссийск» о взыскании долга свыше 1 млн руб. Как стало известно «Ъ-Новороссийск», с соответствующим иском обратилось ПАО «ТНС энерго Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Наш Дом Новороссийск» о взыскании долга и пени на сумму более 1 млн руб. Суд рассмотрит исковое заявление в упрощенном производстве без вызова сторон.

Арбитражный суд Краснодарского края запросил стороны предоставить дополнительные документы в срок до 7 марта 2025 года. В случае оплаты ответчиком задолженности будут приняты меры по урегулированию спора мирным путем. Дополнительные документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений Арбитражный суд Краснодарского края потребовал предоставить до 28 марта 2025 года.

Также в определении о принятии искового заявления суд предупредил стороны, что невнимательное и невдумчивое прочтение влечет неблагоприятные процессуальные последствия, указанные во втором предложении части 2 статьи 9 АПК РФ.

ООО «Наш дом Новороссийск» – управляющая компания, которая обслуживает свыше 20 объектов недвижимости в Новороссийске и Мысхако. Основана в 2007 году. Согласно сведениям на официальном сайте компании, генеральным директором общества в 2015 году назначен Антон Боровский.

Алена Воробьева