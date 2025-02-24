В Кургане дорожные контракты признали незаконными из-за отсутствия конкуренции

Арбитражный суд Курганской области удовлетворил иск региональной прокуратуры к администрации Варгашинского округа о признании двух контрактов на зимнее содержание дорог недействительными из-за нарушения закона о конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что администрация округа, не желая объявлять аукцион для поиска подрядчика, заключила с местным предпринимателем два договора на зимнее содержание дорог. Цена каждого не превышала 600 тыс. руб. Сделки были намеренно раздроблены, поскольку общая стоимость работ около 1,2 млн руб. обязывала искать подрядчика через торги. Из-за действий местных властей другие компании, работающие в дорожной сфере, не имели возможности претендовать на получение контракта. Это привело к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Виталина Ярховска