Новые технологии в производстве хромовых соединений

Специалисты завода «Хромпик» завершают опытно-промышленную эксплуатацию новой бескальциевой технологии производства хромовых соединений. 19 февраля на предприятии в рамках рабочей встречи первые результаты были презентованы министру природных ресурсов и экологии Свердловской области Денису Мамонтову, заместителю руководителя Уральского межрайонного управления Росприроднадзора Алексею Вялых, свердловскому межрайонному природоохранному прокурору Павлу Рябову, председателю Свердловского отделения «Всероссийского общества охраны природы» Николаю Калинкину.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «Хромпик» Фото: Пресс-служба АО «Хромпик»

Новая технология позволит повысить степень использования основного сырья, увеличить объем производства и улучшить качество продукции.

«Важно отметить, что современный метод обработки хромовой руды поможет сократить количество образующегося шлама и уровень содержания токсичного хрома в нем, что позволит значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду и повысить уровень экологической эффективности производства», – подчеркнул генеральный директор АО «Хромпик» Александр Кожухарь.

Переход на бескальциевую технологию – это один из этапов реализации инвестиционного проекта по комплексной модернизации производственного комплекса АО «Хромпик», которая стартовала на заводе в конце 2023 года. В 2024 году была модернизирована дренажная система шламового хозяйства, усовершенствована система перехвата, откачки и очистки дренажных вод, отремонтирован трубный коллектор реки Пахотка с заменой металлических труб на пластиковые. Работы по возведению современного энергоцентра станут важной частью в области снижения энергозатрат предприятия.

«Правительство Свердловской области поддерживает инициативы предприятий, направленные на внедрение экологически чистых технологий и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Презентованные результаты опытно-экспериментальных мероприятий вселяют уверенность в успешной реализации проекта и его положительном влиянии на экологическую ситуацию в регионе. Модернизация дренажной системы, усовершенствование системы очистки дренажных вод и замена труб коллектора реки Пахотка – это конкретные шаги, направленные на снижение нагрузки на окружающую среду. Строительство современного энергоцентра также свидетельствует о стремлении предприятия к повышению энергоэффективности и сокращению выбросов», – отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

В соответствии со стратегией развития предприятия в 2025 году завод планирует провести модернизацию отделения очистки хромсодержащих стоков, установить дополнительное оборудование по очистке воды, снизить водопотребление и реализовать систему замкнутого оборотного цикла водоснабжения.

«В прошлом деятельность предприятия «Хромпик» вызывала обеспокоенность общественности и экологов. В определенные периоды завод сталкивался с трудностями. Однако все меняется с приходом нового собственника, профессиональной команды. За короткое время были достигнуты значительные успехи. Мы видим реальные действия, прогресс и стремление к экологической безопасности. Я рад, что у предприятия теперь есть такие возможности для охраны окружающей среды и специалисты, которые радеют за сохранение уральской природы», – в завершении встречи сказал председатель Свердловского областного отделения «Всероссийского общества охраны природы» Николай Калинкин.

АО «Хромпик»