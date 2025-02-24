Новые технологии в производстве хромовых соединений
Специалисты завода «Хромпик» завершают опытно-промышленную эксплуатацию новой бескальциевой технологии производства хромовых соединений. 19 февраля на предприятии в рамках рабочей встречи первые результаты были презентованы министру природных ресурсов и экологии Свердловской области Денису Мамонтову, заместителю руководителя Уральского межрайонного управления Росприроднадзора Алексею Вялых, свердловскому межрайонному природоохранному прокурору Павлу Рябову, председателю Свердловского отделения «Всероссийского общества охраны природы» Николаю Калинкину.
Фото: Пресс-служба АО «Хромпик»
Новая технология позволит повысить степень использования основного сырья, увеличить объем производства и улучшить качество продукции.
«Важно отметить, что современный метод обработки хромовой руды поможет сократить количество образующегося шлама и уровень содержания токсичного хрома в нем, что позволит значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду и повысить уровень экологической эффективности производства», – подчеркнул генеральный директор АО «Хромпик» Александр Кожухарь.
Переход на бескальциевую технологию – это один из этапов реализации инвестиционного проекта по комплексной модернизации производственного комплекса АО «Хромпик», которая стартовала на заводе в конце 2023 года. В 2024 году была модернизирована дренажная система шламового хозяйства, усовершенствована система перехвата, откачки и очистки дренажных вод, отремонтирован трубный коллектор реки Пахотка с заменой металлических труб на пластиковые. Работы по возведению современного энергоцентра станут важной частью в области снижения энергозатрат предприятия.
«Правительство Свердловской области поддерживает инициативы предприятий, направленные на внедрение экологически чистых технологий и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Презентованные результаты опытно-экспериментальных мероприятий вселяют уверенность в успешной реализации проекта и его положительном влиянии на экологическую ситуацию в регионе. Модернизация дренажной системы, усовершенствование системы очистки дренажных вод и замена труб коллектора реки Пахотка – это конкретные шаги, направленные на снижение нагрузки на окружающую среду. Строительство современного энергоцентра также свидетельствует о стремлении предприятия к повышению энергоэффективности и сокращению выбросов», – отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
В соответствии со стратегией развития предприятия в 2025 году завод планирует провести модернизацию отделения очистки хромсодержащих стоков, установить дополнительное оборудование по очистке воды, снизить водопотребление и реализовать систему замкнутого оборотного цикла водоснабжения.
«В прошлом деятельность предприятия «Хромпик» вызывала обеспокоенность общественности и экологов. В определенные периоды завод сталкивался с трудностями. Однако все меняется с приходом нового собственника, профессиональной команды. За короткое время были достигнуты значительные успехи. Мы видим реальные действия, прогресс и стремление к экологической безопасности. Я рад, что у предприятия теперь есть такие возможности для охраны окружающей среды и специалисты, которые радеют за сохранение уральской природы», – в завершении встречи сказал председатель Свердловского областного отделения «Всероссийского общества охраны природы» Николай Калинкин.
АО «Хромпик»
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