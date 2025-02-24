Правительство России отменило модернизацию блоков Сургутской ГРЭС-1

По распоряжению правительства России из перечня генерирующих объектов на модернизацию исключили Сургутскую ГРЭС-1 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). Соответствующий документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Позиции, касающиеся Сургутской ГРЭС-1 (2Г) и Сургутской ГРЭС-1 (12Г), раздела ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" исключить»,— следует из распоряжения. Из списка на модернизацию исключили также другие ТЭЦ и ГРЭС из разных регионов страны.

Как считают эксперты, несмотря на модернизацию и превентивное техобслуживание, на Урале наблюдается достаточно серьезный износ крупных генерирующих мощностей — например, Сургутская ГРЭС-2 построена еще в середине 1980-х годов. Для удовлетворения растущего спроса требуется строительство новых генерирующих мощностей, что представляет собой сложную задачу из-за трудностей с финансированием таких проектов.

Ирина Пичурина