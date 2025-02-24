С жителя Хабаровского края взыскали похищенные у пенсионерки из Башкирии деньги

Суд в Хабаровском крае удовлетворил требования прокурора Шаранского района о взыскании похищенных накоплений пенсионерки, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство изучило материалы уголовного дела о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с марта по апрель 2024 года у 63-летней жительницы района под предлогом получения дополнительного заработка на инвестициях похитили сбережения на сумму более 650 тыс. руб., из которых 100 тыс. руб. переведены на счет 21-летнего жителя рабочего поселка Хор Хабаровского края.

Майя Иванова