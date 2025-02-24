Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трех омичей осудят за кражу более 40 баранов

Шербакульский райсуд Омской области рассмотрит уголовное дело в отношении трех местных жителей, обвиняемых в краже (ч.2 ст. 158 УК РФ) животных с территории сельхозугодий. Им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает прокуратура региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, фигуранты дела на легковом автомобиле приезжали в населенные пункты Шербакульского района, где из плохо охраняемых загонов похищали баранов и овец. Украденный скот злоумышленники продавали.

Фигуранты дела был пойманы с поличным сотрудниками ГАИ. При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили в салоне восемь баранов. Всего с 15 октября по 17 ноября 2024 года обвиняемые украли 41 животное у шести владельцев. Ущерб оценивается более чем в 600 тыс. руб.

Александра Стрелкова

Новости компаний Все