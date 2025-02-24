В Челябинской области объем кредитования снизился за месяц на 38%

Банки Челябинской области в январе 2025 года выдали 64,08 тыс. кредитов на сумму 9,79 млрд руб. Количество и объем с прошлого месяца сократились на 15% и 38% соответственно. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Челябинская область заняла девятое место в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему кредитования в январе этого года.

В целом по России за январь граждане оформили 2,74 млн кредитов на сумму 475,12 млрд руб. В сравнении с прошлым месяцем количество и объем выдачи сократились на 11% и 37% соответственно.