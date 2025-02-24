Жителя Краснодара оштрафовали за серию нарушений ПДД

Госавтоинспекция Краснодара установила личность 25-летнего местного жителя, допустившего серию нарушений ПДД за рулем автомобиля Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Инспекторы составили на нарушителя пять административных протоколов. Водителю вменяется проезд на запрещающий сигнал светофора, игнорирование преимущества пешеходов, управление автомобилем без оформленного полиса ОСАГО, а также два случая выезда на встречную полосу движения.

Общая сумма штрафов составила 4,5 тыс. руб. За выезд на встречную полосу нарушителю также грозит лишение водительских прав на срок до шести месяцев.

Анна Гречко