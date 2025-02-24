В Ростовской области погибли три человека в ДТП с грузовиком

На трассе «Сальск-Городовиковск» в Ростовской области произошло смертельное ДТП 23 февраля около 23:45. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

По предварительным данным, водитель автомобиля Geely, двигаясь по трассе, допустил наезд на правую обочину, что привело к заносу транспортного средства. В результате машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком MAN.

Водитель автомобиля Geely и два его пассажира погибли.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Анисова