В Башкирии будут премировать поступивших в местные вузы олимпиадников

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о премировании победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников и других общероссийских и межрегиональных олимпиад. Теперь такие школьники могут претендовать на дополнительные 150 тыс. руб. при поступлении в вузы на территории Башкирии. Соответствующие изменения вносятся указом главы региона, опубликованным на республиканском портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для получения 150 тыс. руб. победители и призеры олимпиад (или их законные представители) должны вместе с заявлением о получении премии и копий документов, подтверждающих достижения, предоставить в региональное министерство образования и науки копию приказа о зачислении в вуз или справку с места учебы.

Ранее в указе главы Башкирии были предусмотрены условия премирования олимпиадников и их педагогов. Так, победители и подготовившие их наставники могут единовременно получить 300 тыс. руб., призеры и их педагоги — 150 тыс. руб.

Идэль Гумеров