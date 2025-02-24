В январе на Кубани выдали 111 тысяч кредитов на 18,8 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало снижение кредитной активности россиян в январе 2025 года. В банках было оформлено 2,74 млн розничных кредитов на сумму 475,12 млрд руб., что стало минимальным показателем за последние несколько лет. В частности, на Кубани оформили 111,3 тыс. кредитов почти на 18,8 млрд руб.

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В годовом выражении количество выданных кредитов по стране сократилось на 47%, а общий объем — на 54%. В январе 2024 года банки оформили 5,13 млн займов на сумму 1,03 трлн руб. По сравнению с декабрем 2024-го количество выдач снизилось на 11%, а объем — на 37%. Тогда россияне получили 3,09 млн кредитов на 750,15 млрд руб.

Среди регионов лидерами по объемам кредитования стали Москва (185,65 тыс. кредитов на 51,02 млрд руб., снижение к декабрю на 17 и 42% соответственно), Московская область (152,68 тыс. на 35,44 млрд руб., –15% и –37%), Санкт-Петербург (91,79 тыс. на 21,49 млрд руб., –20% и –43%), Краснодарский край (111,34 тыс. на 18,79 млрд руб., –17% и –44%) и Свердловская область (87,70 тыс. на 14,47 млрд руб., –14% и –43%).

Вячеслав Рыжков