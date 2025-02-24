Самолет из Ярославля в Санкт-Петербург задержался на десять часов

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки авиарейса Ярославль — Санкт-Петербург, произошедшего 23 февраля 2025 года. Причины задержки связаны с техническими неисправностями самолета в аэропорту Туношна. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет в аэропорту Туношна

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Самолет в аэропорту Туношна

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Задержка составила 9 часов 50 минут. Авиакомпания «РусЛайн» предоставила пассажирам напитки и горячее питание, а также разместила их в гостинице для удобства. С пассажирами работал заместитель Ярославского транспортного прокурора Максим Юрчук.

Ярославская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров и контролирует предоставление всех необходимых услуг, предусмотренных авиационными правилами.

Антон Голицын