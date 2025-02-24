В Березовском погибли животные во время пожара в приюте «Четыре лапы»

В результате пожара в приюте «Четыре лапы» в Березовском (Свердловская область) погибли 14 животных, еще 14 выжили. Он находился в расселяемом деревянном доме, сообщили в группе волонтеров «Сила Березовского в людях» во «ВКонтакте».

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По данным волонтеров, возгорание произошло 23 февраля в соседнем от приюта помещении. Выживших девять кошек и двух собак привезли в ветеринарный центр — состояние некоторых оценивается как нестабильное, при этом часть из них была реанимирована пожарными. 24 февраля волонтеры искали разбежавшихся животных и разбирали сгоревшие конструкции, под которыми еще могли оказаться выжившие, а также доставали тела погибших из-под завалов. Во время спасения животных пострадал волонтер, он находится в больнице.

По данным МЧС Свердловской области, сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Кировский поселок поступило в 20:05. На площади 30 кв. м горели чердачное перекрытие и внутренняя отделка квартиры на втором этаже. В тушении участвовали пять единиц техники и 12 человек личного состава, открытое горение ликвидировали в 21:12.

Ирина Пичурина