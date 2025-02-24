В Челябинской области при пожаре в частном доме погиб ребенок

В Чебаркульском районе Челябинской области ранним утром 24 февраля произошел пожар в частном доме. В результате погиб ребенок, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Пожар случился в селе Филимоново в доме на двух хозяев. По предварительным данным, возгорание началось в половине, где живет многодетная семья. Отец семейства, вывел из горящего дома супругу и семилетнюю дочь. Из-за сильного задымления он не смог спасти 12-летнего сына, тело которого пожарные нашли по время тушения. Еще двух детей не было дома, они ночевали у бабушки.

Из во второй половине самостоятельно эвакуировались два человека. Площадь пожара составила 84 кв. м.

В МЧС отмечают, что раньше в доме был установлен пожарный извещатель, но жильцы временно сняли его при ремонте проводки. Огонь ликвидировали 16 пожарных и четыре единицы техники.