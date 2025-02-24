Более 300 нелегалов-жителей Удмуртии депортировали из страны за год

316 нелегалов, проживавших в Удмуртии, депортировали из страны в прошлом году, что на 24% больше, чем годом ранее. Всего вынесли 233 решения о сокращении срока временного пребывания в регионе. Такие данные содержатся в годовом отчете министра внутренних дел по республике Максима Тихонова, выступление с которым запланировано в Госсовете республики 25 февраля. Копия документа есть в редакции «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«В два раза увеличилось число направленных в органы ФСБ представлений о закрытии въезда лицам, представляющим угрозу общественному порядку»,— указано в документе.

За нарушения миграционного законодательства к административной ответственности привлекли более 2 тыс. лиц. В сфере незаконной миграции и регучета задокументировали 48 преступлений. Восемь преступников лишили гражданства РФ.

«В целом контроль за миграционными процессами сохранен. Не допущено возникновения конфликтов между местным населением и иностранными гражданами на почве межнациональной вражды и религиозной нетерпимости»,— говорится в копии отчета.

Напомним, 65 мигрантов, недавно получивших гражданство РФ, поставили на воинский учет после серии рейдов в Ижевске.