На Дону в 2025 году ускорился рост цен на чай, хлеб и сахар

В январе 2025 года в Ростовской области был зафиксирован рост цен на продовольственные товары — он составил 13,36%, что на 0,88% больше, чем в декабре 2024 года (12,48%). Об этом сообщает региональное отделение Центробанка со ссылкой на Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в январе значительно ускорился рост цен на чай, кофе и какао (с 4,19 до 6,87%), сахар (с 6,16 до 7,94%), а также молочные продукты с (15,82% до 17,47%). Кроме того, подорожали мясо (с 6,04% до 7,46%), рыба (с 17,53% до 18,36%), масло и жир ( с 29,16% до 29,86%), сыр (с 15,22% до 16,93%), хлебобулочные изделия (с 15,06% до 15,8%).

При этом в январе значительно замедлился рост цен на плодоовощную продукцию, включая картофель (с 28,95 до 24,12%).

Анастасия Казуков