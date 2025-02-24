Объемы производства мебели на Северо-Западе за 2024 год увеличились на 19%

По итогам прошлого года предприятия Северо-Запада нарастили производство мебели в денежном выражении на 19,1% — до 49,4 млрд рублей. В 2023 году этот показатель составлял 41,43 млрд рублей. Такие данные «Ъ-СПб» предоставили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Согласно статистики АМДПР, как и годом ранее, Северо-Западный федеральный округ по производству мебели вошел в тройку лидеров, уступив только Центральному федеральному округу (192,4 млрд руб.) и Приволжскому федеральному округу (172,6 млрд рублей).

Больше всего фабрики СЗФО произвели офисной металлической мебели (на 12,2 млрд руб.), мебели для кухонь (7,6 млрд руб.) и деревянной мебели для спален, столовых и гостиных — на 5 млрд рублей. В натуральном выражении мебельных изделий было выпущено: кухонной мебели — 2,9 млн штук, деревянной мебели, не включенной в другие группировки — 2,3 млн, мебели для сидения, преимущественно с металлическим каркасом — 459 тыс., мебели для сидения, преимущественно с деревянным каркасом — 427 тыс. единиц.

По прогнозам АМДПР, в текущем году мебельный рынок Северо-Запада продолжит расти, хоть и меньшими темпами. До конца 2025 года ожидается увеличение объемов на 17% в денежном выражении, отметили в ассоциации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Первая мебельная фабрика в Петербурге представила новую линейку мягкой мебели под собственной торговой маркой.

Андрей Цедрик