Выборы мэра Иркутска пройдут в апреле

Заявки на участие в выборах мэра Иркутска будут приниматься с 31 марта по 14 апреля. Конкурс по выборам главы города пройдет с 21 по 22 апреля, сообщает пресс-служба гордумы Иркутска.

Градоначальник, согласно уставу города, будет выбран из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Срок полномочий — пять лет.

Действующий глава Иркутска Руслан Болотов был избран в 2020 году. На этот пост он претендовал в числе 29 кандидатов. О намерении вновь баллотироваться на пост мэра градоначальник не сообщал.

Александра Стрелкова