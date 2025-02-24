Челябинская область вошла в рейтинг регионов по закредитованности населения

На начало 2025 года соотношение среднедушевого долга по кредитам у жителей Челябинской области к годовой зарплате составляет 53,9%. Южный Урал занял 28 место в рейтинге регионов по закредитованности населения, составленный «РИА Новости».

Объем задолженности перед банками в среднем на жителя области составляет 392,5 тыс. руб. За год регион поднялся в рейтинге на одну позицию. На начало 2024 года соотношение долга к зарплате находилось на уровне 61,6%, а объем обязательств — 374,7 тыс. руб.

В топ-3 субъектов страны по закредитованности населения вошли: Республики Ингушетия (соотношение 15,5%; объем долга 64,2 тыс. руб.), Крым (30,4%; 169,8 тыс. руб.) и Дагестан (30,5%; 138,9 тыс. руб.). В антирейтинг попали: Республики Тыва (151,6%; 1 млн руб.), Калмыкия (123,3%; 616,3 тыс. руб.) и Адыгея (83,2%; 475 тыс. руб.).

Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. Объем займов взят из статистики Центробанка, а жалованье и численность экономически активного населения — у Росстата. Годовая зарплата рассчитана в среднем за 12 месяцев с 1 декабря 2023 по 1 декабря 2024 года, а численность экономически активного населения — с 1 января по 1 декабря 2024 года. Задолженность по кредитам приведена на 1 января 2025 года. При расчетах зарплаты учтена выплата подоходного налога.

Виталина Ярховска