В Петербурге произошел пожар в Обуховской больнице

В Обуховской больнице в Санкт-Петербурге произошел пожар, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на очевидцев. Судя по фотографиям, пожар произошел в одном из кабинетов на последнем, четвертом, этаже; у больницы находится более десяти машин оперативных служб. Проезд по набережной реки Фонтанка ограничен.

Здание Обуховской больницы выполнено в стиле классицизма — объект культурного наследия регионального значения. Дата основания — 1779 год, одна из первых городских больниц России. Сейчас большинство корпусов закрыто на реконструкцию.

Согласно данным из открытых источников, в здании расположены две клиники: военно-морской и общей терапии, челюстно-лицевой хирургии. Это клиники Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.